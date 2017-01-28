Умер клавишник Black Sabbath Джефф Николс

Клавишник легендарной британской группы Black Sabbath Джефф Николс умер на 69-м году жизни. Об этом сообщил в своем фейсбуке гитарист группы Тони Айомми.

"Я очень огорчен известиями о потере одного из моих самых дорогих и самых близких друзей Джеффа Николса. Он уже довольно давно страдал от рака легких и уступил в борьбе с ним сегодняшним утром", — написал Айомми.

Джефф Николс — британский рок-музыкант и автор песен, наиболее известный как клавишник хэви-метал-группы Black Sabbath (сначала как сессионный участник, затем как постоянный участник, затем снова как сессионный).

Музыкант принял участие в записи альбома Heaven and Hell, вышедшего в следующем году, а пятью годами позже стал официальным участником британского коллектива. В 2004 году Николса сменил Адам Уэйкман.