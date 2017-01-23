На Гузееву напали после исчезновения "Давай поженимся!"

Актриса вынуждена была ответить. Хотя прежде не вступала в полемику с подписчиками своей страницы.

Телеведущая Лариса Гузеева на странице в социальной сети опубликовала эффектный снимок себя в молодости. Но обсуждение ее красоты ушло на второй план. Все комментаторы пишут лишь о переносе времени выхода в эфир программы "Давай поженимся!", которую уже много лет ведет Лариса. Теперь вечером на Первом канале будет идти новое политическое шоу.

"Я решила писать на Первый! Хочется придти с работы и смотреть на вас, а не на это забирание мозгов!", "Лариса, поспособствуйте вернуть передачу на прежнее время, очень прошу. Мы ж на работе до 6 вечера, единственная позитивная передача вечером на первом, небольшая релаксация после рабочего дня была", "Почему нет в эфире передачи с Вами? Как надоела эта политика! И днем, и ночью про нее, не знаешь, куда деться! После работы смотреть нечего", "Программе приходит логический конец, сначала перенесли на 17.00, следующий шаг просмотр для бабушек и все... Постепенно уходим из эфира, спасибо Эрнсту за этот шаг, а Ларисе желаю более подходящее место на канале, чем эту позорную программу, не по статусу вам, Лариса, вести такое" – напали на Гузееву зрители.

Жалею, что была ленива и мало работала. Фото опубликовано Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_) Янв 23 2017 в 9:51 PST