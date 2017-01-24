Определился соперник Меркель на выборах

Как говорится в публикации, выдвинуть кандидатуру Шульца на выборы предложил вице-канцлер ФРГ и глава Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Зигмар Габриэль , отказавшийся ранее выдвигать собственную кандидатуру. По словам Габриэля, Шульц также возглавит партию.

Ангела Меркель будет баллотироваться на четвертый срок от консервативного Христианско-демократического союза.

Выборы в Бундестаг пройдут 24 сентября 2017 года.

Мартин Шульц – 61-летний политик, возглавлял Европарламент с 2012 года по 2017 год, депутат Европарламента с 1994 года.