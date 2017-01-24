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Определился соперник Меркель на выборах
Соперником федерального канцлера Германии Ангелы Меркель на выборах премьер-министра страны станет бывший председатель Европарламента Мартин Шульц. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Deutsche Welle.
Как говорится в публикации, выдвинуть кандидатуру Шульца на выборы предложил вице-канцлер ФРГ и глава Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Зигмар Габриэль, отказавшийся ранее выдвигать собственную кандидатуру. По словам Габриэля, Шульц также возглавит партию.
Ангела Меркель будет баллотироваться на четвертый срок от консервативного Христианско-демократического союза.
Выборы в Бундестаг пройдут 24 сентября 2017 года.
Мартин Шульц – 61-летний политик, возглавлял Европарламент с 2012 года по 2017 год, депутат Европарламента с 1994 года.
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