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В жилом комплексе Лондона прогремел взрыв
Фото: кадр видео
В восточной части Лондона произошел взрыв. По меньшей мере пять человек получили ранения. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на британскую газету The Mirror.
#Hornchurch smoke spreading pic.twitter.com/HhnWS792sF— ajax jones (@ajaxjones) 23 января 2017 г.
Как говорится в публикации, взрыв произошел в жилом комплексе в районе Хорнчёрч британской столицы. Спасатели эвакуируют жителей комплекса, а также жителей близлежащих домов. На месте инцидента работают спасатели, сотрудники правоохранительных органов, медики и пожарные. На момент написания новости причины взрывы неизвестны.
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