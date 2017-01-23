В жилом комплексе Лондона прогремел взрыв
Главное сейчас
Рамблер/новости

В жилом комплексе Лондона прогремел взрыв

Взрыв прогремел в жилом комплексе в Лондоне
Фото:
В восточной части Лондона произошел взрыв. По меньшей мере пять человек получили ранения. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на британскую газету The Mirror.
Как говорится в публикации, взрыв произошел в жилом комплексе в районе Хорнчёрч британской столицы. Спасатели эвакуируют жителей комплекса, а также жителей близлежащих домов. На месте инцидента работают спасатели, сотрудники правоохранительных органов, медики и пожарные. На момент написания новости причины взрывы неизвестны.
Еще 18 источников
В мире Великобритания Происшествия
МВД
Оставить комментарий

Последние новости