Возлюбленная принца Гарри прошла «проверку на прочность»

Как рассказал журналистам один из приятелей Гарри , состоявшийся недавно вояж принца и Меган Маркл в Норвегию, был не просто романтическим путешествием, как все думали. На самом деле, это была серьезная проверка Меган на прочность.

Дело в том, что некоторое время назад младший брат Уильяма признался своему приятелю: он придумал, как проверить девушку, с которой он встречается, чтобы окончательно понять, является ли она и правда его Единственной. Принц решил, что его избранница не должна быть неженкой и ценить превыше всего внутреннюю гармонию и мир в душе. По мнению принца, оценить соответствие девушки его критериям можно только в экстремальных условиях.

Разумеется, выбирая маршрут путешествия, Гарри, прежде всего думал о том, чтобы произвести на Меган впечатление сказочными картинами Северного сияния. Но не последнюю роль в его решении сыграл и тот факт, что в это время в Норвегии царят ледяное безмолвие и серьезные морозы. И поскольку пунктом назначения их путешествия принц выбрал крайний север, где они, к тому же, остановились в безлюдной местности в маленьком отеле, Гарри смог убедиться, что Маркл — именно такая девушка, как ему нужна. Ведь принц не любит засиживаться во дворце и значительную часть года проводит в далеких путешествиях, связных с его активным участием в движении по защите вымирающих и редких животных.

Так что теперь, когда Меган, в которую принц отчаянно влюблен, прошла еще и «тест», придуманный Гарри, можно ждать, что в обозримом будущем принц объявит о своей помолвке. Как сообщалось ранее, Гарри уже успел познакомиться с родителями Маркл. К тому же, представил Меган почти всем своим ближайшим родственникам, за исключением королевы Елизаветы. И родные Гарри, как утверждают, одобрили его выбор.