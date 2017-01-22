Daily Mail предрекла России победу над британской армией за один день
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Daily Mail предрекла России победу над британской армией за один день

Британский премьер Тереза Мэй на военной базе
Британский премьер Тереза Мэй на военной базе
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Сокращение военного бюджета лишает армию Великобритании возможности оставаться эффективной боевой силой. К таким выводам пришли эксперты Центра исторического анализа и исследования конфликтов (CHACR), пишет Daily Mail в воскресенье, 22 января.
«Урезание расходов на оборону приводит к тому, что единственное оставшееся боевое подразделение британской армии может быть полностью уничтожено за один день таким "компетентным врагом", как Россия», — приводит издание тезисы из доклада.
По мнению экспертов, уменьшение финансирования приводит к истощению возможностей армии, особенно в части противостояния серьезным угрозам. «И хотя в докладе признается, что Великобритании не угрожает немедленное прямое нападение, все же отмечается, что страна может быть втянута в конфликт», — пишет газета. Уточняется, что втягивание в конфликты возможно в случае агрессии по отношению к союзникам Лондона или «стратегически важным странам».
Ранее в воскресенье СМИ сообщили, что проведенный Великобританией впервые за четыре года запуск межконтинентальной баллистической ракеты Trident II D5 оказался неудачным. По данным The Sunday Times, учения проходили в июне 2016-го возле берегов Флориды, но об их провале стало известно только сейчас. Источники издания предполагают, что ракета, запущенная с подводного ракетоносца, сбилась с курса и полетела в сторону США.
В конце декабря The Telegraph сообщала, что британские ВС готовятся к сокращению расходов, несмотря на ранее анонсированное увеличение финансирования. Источники поясняли, что из-за падения курса фунта стерлингов к доллару уже заказанное вооружение американского производства будет стоить «значительно дороже, чем раньше». В связи с этим армия, по данным СМИ, вынуждена прибегнуть к большей экономии, чем планировалось.
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