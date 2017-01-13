Финская авиакомпания выполнит «самый страшный рейс» в мире

Финская национальная компания Finnair в пятницу, 13 января, выполнит рейс, который называют «самым страшным в мире». Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Рамблер/путешествия

Дело в том, что рейс, который направится из Копенгагена в Хельсинки в 15:15 по московскому времени, имеет номер AY666. В христианстве три шестерки считаются числом зверя, а пятница 13-е во многих культурах воспринимается как «зловещий» день. Кроме того, аэропорт столицы Финляндии сокращенно обозначается как HEL, что созвучно с hell (с англ. «ад»).

Представители авиакомпании заявляют, что их пассажиры не суеверны, и этот рейс в основном отправляется из Дании полным.

Рейс AY666 Finnair выполняет уже несколько десятков лет. По такому маршруту авиакомпания летает пять раз в день.