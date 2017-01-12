Найдены говорящие обезьяны

Специалисты французского университета Марселя пришли к выводу, что бабуины используют те же пять основных гласных звуков, что и люди. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на PLoS One

Отмечается, что эти гласные присутствуют во всех человеческих языках. Речь идет о звуках, похожих на человеческие «у», «о», «э», «а» и короткое «и».

По словам ученых, такое совпадение доказывает общие корни речи обезьян и людей, существующие уже около 25 миллионов лет.

Исследователи пояснили, что сходства в речи бабуинов и человека, скорее всего, говорят о том, что гласные у людей – это продукт эволюции древних систем артикуляции звуков и сигналов. Эти звуки передавались от предков к потомкам и прогрессировали как у предков человека, так и у предков человекообразных обезьян.

Основной причиной того, почему человек может произносить гласные звуки, а многие обезьяны нет, являются различия в структуре гортани. Однако ученые создали компьютерные модели головы бабуина и выяснили, что форма, пропорции и набор мускулов в языке бабуинов оказался идентичным тому, как устроен язык человеческих детей.