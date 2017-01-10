Сайт королевской семьи опубликовал сообщение о смерти Елизаветы II

На официальном сайте королевской семьи Великобритании объявили о смерти Елизаветы II. Однако сообщение было удалено вскоре после публикации. Несмотря на это, пользователи сети быстро распространили скриншот с удаленной публикацией.

«Королева Елизавета II умерла во сне утром в своей резиденции в Сандрингемском дворце», — было написано в сообщении.

Пользователи предположили, что отсутствие опровержения говорит о том, что в королевской семье пока решили не объявлять о смерти 90-летней Елизаветы из-за необходимости проведения ряда процедур.

Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация о слабом состоянии здоровья монарха. В частности, Елизавета II была вынуждена пропустить рождественское богослужение 25 декабря. Кроме того, королева перенесла традиционный отъезд на праздники в поместье Сандрингем в Норфолке.