Ученые выдвинули новую версию рождения Луны

Ученые из Имперского колледжа Лондона считают, что Луна могла возникнуть в результате серии столкновений Земли с небольшими планетарными «зародышами». Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Nature Geoscience

Традиционно считается, что Луна образовалась в результате столкновения протопланетного тела – Тейи - с «зародышем» Земли. По мнению астрономов, это столкновение привело к выбросу материи Тейи и прото-Земли в космос, из этой материи и сформировалась Луна. Эта теория хорошо объясняет массу Луны, малое содержание железа на ней и другие параметры.

Однако при таком столкновении большая часть «стройматериала», составляющего Луну, должна была отколоться от Тейи. По своему составу Тейа должна была отличаться от Земли, как и другие небесные тела внутренней области Солнечной системы. При этом составы Земли и Луны очень похожи, вплоть до одинаковых долей изотопов многих металлов и прочих элементов.

Исходя из новой теории, Земля периодически сталкивалась с целым набором небольших протопланет. Каждый раз, когда они врезались в Землю, они выбрасывали часть ее материи на орбиту, где она сливалась с уже существующей Луной, сформировавшейся после первого столкновения. Ученые рассчитали, что последовательного падения и уничтожения около 20 некрупных протопланетных тел будет достаточно для того, чтобы сформировать Луну в ее современных размерах и с современным составом.