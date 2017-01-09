Сын экс-президента Польши найден мертвым

43-летний сын бывшего президента Польши Леха Валенсы Пшемыслав умер в своей квартире в Гданьске, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на радиостанцию RMF

Отмечается, что на теле мужчины не обнаружено повреждений. Предварительно эксперты исключили причастность к его смерти третьих лиц.

По данным радиостанции, тело Валенсы обнаружил его сын, он же и вызвал бригаду скорой помощи.

На месте работают прокурор и полиция, которые опрашивают ближайших членов семьи умершего.

Ранее Пшемыслав Валенса несколько раз становился виновником ДТП из-за вождения в нетрезвом состоянии. В 1995 году он был приговорен к одному году и девяти месяцам тюрьмы условно, в 2003 году — к году условно.