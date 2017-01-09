Сын экс-президента Польши найден мертвым
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Рамблер/новости

Сын экс-президента Польши найден мертвым

Сын экс-президента Польши найден мертвым
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43-летний сын бывшего президента Польши Леха Валенсы Пшемыслав умер в своей квартире в Гданьске, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на радиостанцию RMF.
Отмечается, что на теле мужчины не обнаружено повреждений. Предварительно эксперты исключили причастность к его смерти третьих лиц.
По данным радиостанции, тело Валенсы обнаружил его сын, он же и вызвал бригаду скорой помощи.
На месте работают прокурор и полиция, которые опрашивают ближайших членов семьи умершего.
Ранее Пшемыслав Валенса несколько раз становился виновником ДТП из-за вождения в нетрезвом состоянии. В 1995 году он был приговорен к одному году и девяти месяцам тюрьмы условно, в 2003 году — к году условно.
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