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В центре Флоренции взорвалась бомба
Фото: ТК «Звезда»
В результате взрыва самодельного взрывного устройства в итальянской Флоренции серьезно пострадал один из сотрудников полиции, об этом сообщает ANSA.
По информации издания, подозрительный предмет был найден на улице рядом с историческим городским центром перед входом в магазин, предположительно связанный с неофашистской общественной организацией Casa Pound.
С подозрительным предметом работали полицейские взрывотехники, именно в этот момент прогремел взрыв. По предварительной версии, подозрительный предмет оказался самодельной бомбой с часовым механизмом подрыва.
Пострадавший от взрыва полицейский госпитализирован, ему может грозить потеря глаза и руки. Ведется расследование случившегося.
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