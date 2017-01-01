В центре Флоренции взорвалась бомба

В результате взрыва самодельного взрывного устройства в итальянской Флоренции серьезно пострадал один из сотрудников полиции, об этом сообщает ANSA.

По информации издания, подозрительный предмет был найден на улице рядом с историческим городским центром перед входом в магазин, предположительно связанный с неофашистской общественной организацией Casa Pound.

С подозрительным предметом работали полицейские взрывотехники, именно в этот момент прогремел взрыв. По предварительной версии, подозрительный предмет оказался самодельной бомбой с часовым механизмом подрыва.

Пострадавший от взрыва полицейский госпитализирован, ему может грозить потеря глаза и руки. Ведется расследование случившегося.