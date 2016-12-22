Полиция установила причину смерти аудитора НАТО

«Вскрытие показало, что это было самоубийство. Рядом с телом найдено прощальное письмо», — рассказал представитель прокуратуры

Содержание письма не раскрывается.

Тело Шанделона было найдено в пятницу, 16 декабря, в 100 километрах от города, в котором он проживал, что в 140 километрах от места его работы. Рядом с телом было найдено незарегистрированное оружие, из которого был произведен выстрел в голову.

Вскрытие провели во вторник, 20 декабря.