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Полиция установила причину смерти аудитора НАТО
Найденный мертвым главный аудитор НАТО Ив Шанделон совершил самоубийство. Об этом сообщили в прокуратуре провинции Намюр, передают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.
«Вскрытие показало, что это было самоубийство. Рядом с телом найдено прощальное письмо», — рассказал представитель прокуратуры.
Содержание письма не раскрывается.
Тело Шанделона было найдено в пятницу, 16 декабря, в 100 километрах от города, в котором он проживал, что в 140 километрах от места его работы. Рядом с телом было найдено незарегистрированное оружие, из которого был произведен выстрел в голову.
Вскрытие провели во вторник, 20 декабря.
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