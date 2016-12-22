В Бельгии найден мертвым главный аудитор НАТО

В бельгийском городе Анден найдено тело главного аудитора НАТО Ива Шанделона, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на бельгийское издание Sudinfo.be

По данным СМИ, Шанделон мог застрелиться. Однако его близкие отвергают эту версию, утверждая, что Шанделон получал "странные звонки". Чиновник занимался вопросами противодействия финансированию терроризма.

На имя Шанделона были зарегистрированы три единицы огнестрельного оружия, но рядом с телом нашли незарегистрированное оружие. Из него, как утверждают СМИ, был произведен выстрел в голову.

Тело чиновника нашли в 140 километрах от места его работы и в 100 километрах от города, где он проживал.