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Ученые: родинки могут многое рассказать о характере человека
Американские ученые рассказали, почему у людей появляются родинки, а также что они означают.
Согласно результатам исследования родимые пятна, находящиеся на том или ином месте, являются характерными показателями здоровья и определяют характер человека.
Так, родинка на виске говорит о любви ее обладателя к путешествиям и частным сменам обстановки. Если природная отметина находится на скуле, то, скорее всего, этот человек обладает лидерскими качествами. Владельцы родимых пятен над бровью быстро адаптируются к смене окружающей среде и новым людям.
По словам экспертов, порядок расположения родинок закладывается еще при формировании плода.
Ранее ученые заявили, что холестерин не вреден для организма человека.
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