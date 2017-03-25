Ученые: родинки могут многое рассказать о характере человека

Американские ученые рассказали, почему у людей появляются родинки, а также что они означают.

Согласно результатам исследования родимые пятна, находящиеся на том или ином месте, являются характерными показателями здоровья и определяют характер человека.

Так, родинка на виске говорит о любви ее обладателя к путешествиям и частным сменам обстановки. Если природная отметина находится на скуле, то, скорее всего, этот человек обладает лидерскими качествами. Владельцы родимых пятен над бровью быстро адаптируются к смене окружающей среде и новым людям.

По словам экспертов, порядок расположения родинок закладывается еще при формировании плода.

Ранее ученые заявили, что холестерин не вреден для организма человека.