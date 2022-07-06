В РФ разрешили использовать госуслуги для обмена кадровыми документами

Дистанционно оформлять, подтверждать электронной подписью, отправлять и получать кадровые документы участники трудовых отношений смогут уже с 1 сентября. Соответствующее постановление, закрепляющее правила взаимодействия информационной системы работодателя и единого портала госуслуг, подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

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Только с согласия работника

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Вводить ли электронный документооборот, каждый руководитель решит самостоятельно. Он же определит круг лиц и перечень документов, которых коснутся новшества.

«Постановление подготовлено для реализации новых норм Трудового кодекса, устанавливающих возможность ведения электронного кадрового документооборота. Оно определяет механизм и технические решения, с помощью которых станет доступна такая возможность», — отмечается на сайте Правительства.

Предлагаемый порядок позволит публиковать на портале госуслуг связанную с работой документацию без дублирования на бумажном носителе. В этом случае потребуется согласие работника о ее выдаче именно таким способом. Однако использовать традиционный формат предоставления документов в распечатанном виде по-прежнему не возбраняется. Заявления, уведомления и сообщения потенциальному начальнику в электронном виде смогут отправлять и соискатели.

Электронные кадровые документы будут не только поступать в личный кабинет сотрудника на портале, но и храниться в информационной системе организации, уточняет кабмин. К таким относятся трудовой и ученический договоры, договор о материальной ответственности и еще около трех десятков других. Из них на Едином портале государственных услуг гражданам уже доступна, например, выписка из электронной трудовой книжки, которую формирует Пенсионный фонд по желанию работника.

При этом подчеркивается, что использовать единый портал как платформу для связи с работодателем смогут лишь те, кто полностью прошел процедуру регистрации в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме».

На кадровую работу потребуется меньше времени

«Чем больше новых возможностей, которые упрощают обмен информацией между работником и работодателем, тем лучше для обеих сторон, — сказал «Парламентской газете» главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН, заместитель директора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Ростислав Капелюшников. — Это дополнительная опция, благодаря которой на все процедуры тратится меньше времени, данные систематизируются и хранятся в одном месте. При необходимости их можно оперативно извлечь из базы. К тому же остается выбор — перейти на электронный формат обмена документами или сохранить привычный порядок».

Прописаны в правилах и технические нюансы, благодаря которым обеспечат передачу информации между ресурсом работодателя и порталом. Предложено два варианта. Первый — использование прикладного программного интерфейса, интегрированного с госуслугами. Второй — единая система межведомственного электронного взаимодействия, к которой уже должна быть подключена информационная система работодателя.