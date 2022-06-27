В Госдуме определят будущее высшего образования в России

Парламентские слушания о системе высшего образования в России планируют начать в Госдуме 17 июня. На встречу с депутатами пригласили ректоров российских вузов, представителей студенчества.

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В обсуждениях также поучаствуют министр науки и высшего образования Валерий Фальков и президент Российского союза ректоров Виктор Садовничий.

Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев заявил, что все российские образовательные организации исключены из Болонского образовательного процесса.