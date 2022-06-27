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27 минут назад

В Госдуме пройдут слушания по системе высшего образования в России

RT на русском

Парламентские слушания о системе высшего образования в России планируют начать в Госдуме 17 июня. На встречу с депутатами пригласили ректоров российских вузов, представителей студенчества.

В Госдуме определят будущее высшего образования в России
Фото: ТАССТАСС

В обсуждениях также поучаствуют министр науки и высшего образования Валерий Фальков и президент Российского союза ректоров Виктор Садовничий.

Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев заявил, что все российские образовательные организации исключены из Болонского образовательного процесса.

19 июня ректор Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий заявил о том, что, по его мнению, на сегодняшний день новый перечень специальностей, утверждённый Минобрнауки, является неудовлетворительным.

Образование,Валерий Фальков,Дмитрий Афанасьев,Виктор Садовничий,МГУ,Госдума,
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