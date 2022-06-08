Школы Мелитополя перейдут на русский язык

«Конечно, 1 сентября наши дети пойдут в школу. Кроме того, дети прерывали учебный процесс на три месяца, и мы постарались его возобновить, чтобы дети могли пройти учебную программу, получить дипломы, закончить школу и поступить в высшие учебные заведения», — сказала она, добавив, что нынешний учебный год дети закончили по учебной программе, которая была утверждена на 2021-2022 учебные годы.