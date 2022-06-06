«Болонская система вышла из нас, а не мы из нее»

Российские вузы фактически исключили из Болонского процесса в апреле после того, как ректоры поддержали спецоперацию России на Украине, заявили в Минобрнауки. В министерстве теперь намерены создать национальную систему высшего образования. В ее основу может лечь опыт СССР.

В Минобрнауки сообщили, что вузы России больше не участвуют в Болонском процессе. Еще 11 апреля Болонская группа объявила, что прекращает представительство России и Белоруссии во всех связанных структурах.

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"С учетом того, что наши руководители образовательных организаций подписались под обращением Российского союза ректоров о поддержке президента в связи со специальной операцией, то фактически все образовательные организации страны исключены тем самым из Болонского процесса", – заявил замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев.

Он напомнил, что Болонская декларация не является договором, поэтому и разрывать ее не надо.

"Я бы сказал, что это Болонская система из нас вышла, а не мы из нее", – подчеркнул чиновник.

Афанасьев добавил, что двухуровневая система высшего образования – бакалавриат и магистратура – не улучшила уровень подготовки студентов. По его словам, четырех лет бакалавриата недостаточно для "полноценного формирования знаний, умений, компетенций". Замминистра утверждает, что из-за этого многие работодатели не назначают обладателей таких дипломов на ключевые позиции.

"За все эти годы перечень программ специалитета не сокращался, а расширялся, отвечая тем потребностям, которые заявляли работодатели отрасли, прежде всего в ряде инженерных направлений", – заключил он.

24 мая министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что Болонскую систему стоит воспринимать как "пережитый этап". По его словам, в ближайшие несколько лет в России будет своя национальная система высшего образования.

Основной целью внедрения Болонской системы в свое время заявлялось приведение образования в Европе к единым стандартам и единой квалификации. В 1999 году министры образования 29 стран Европы подписали Болонскую декларацию. В сентябре 2003 года к этой системе подключилась и Россия. Ректоры российских вузов уже поддержали создание новой системы образования на основе той, что была в СССР.

"То решение, которое мы приняли, конечно, будет иметь отношение и к международному сотрудничеству, потому что наши университеты будут учитывать вызовы времени, будут меняться программы", – уточнил президент Российского Союза ректоров ректор МГУ Виктор Садовничий.

Он подчеркнул, что упор будет делаться на специалитет в пять-шесть лет, а не на четырехлетнее образование. В то же время президент РУДН Владимир Филиппов в комментарии РИА "Новости" заявил, что не стоит возвращаться к неэффективной в нынешних реалиях системе СССР.

"Возврат к моноуровневому образованию катастрофичен для личности и государства", – сообщил он, пояснив, что в Советском Союзе образование было элитарным, а сейчас наступила эпоха массового высшего образования.

Филиппов отметил, что сейчас обучение по 70-80 специальностям проводится в формате специалитета, что не мешает ввести пятилетнее образование.

"Только обоснуйте, что это для вас лучше: спросите население, спросите работодателей, спросите будущих студентов", — подытожил Филиппов.