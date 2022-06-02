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35 минут назад

Рекрутер дал абитуриентам совет

Lenta.ru

Рынок вакансий IT-сферы, машиностроения и области добычи ресурсов будет активно расти, сообщил рекрутер и карьерный консультант Ильгиз Валинуров. Именно на эти отрасли стоит обратить внимание абитуриентам, посоветовал эксперт в ходе беседы с «Лентой.ру».

Рекрутер дал абитуриентам совет
Фото: ТАССТАСС

«Совершенно точно будет расти рынок IT. Он и сейчас растет, несмотря на все связанные с санкциями и прочим моменты. Вакансий сейчас на 40 процентов больше в IT-сфере, чем год назад», — указал специалист по подбору персонала.

Он отметил, что совсем не обязательно быть программистом, чтобы работать в IT-области. Компании этой сферы также нуждаются в юристах, менеджерах по персоналу, генеральных директорах, поделился Валинуров. «Заработные платы там на порядок выше, чем на аналогичных позициях в других отраслях», — резюмировал он.

Также с этого года в России начнется масштабирование отрасли машиностроения. «То, что этот рынок будет расти в России, совершенно точно. Сейчас в связи с санкциями стало понятно, что достаточно много чего не производится в России, когда это необходимо. Поэтому на машиностроение сейчас особое внимание», — отметил он.

Студенты зачастую не воспринимают машиностроение как привлекательную сферу своих трудовых и интеллектуальных вложений. Они воспринимают ее как «стояние у станка», указал карьерный консультант. Однако машиностроение означает не только работу на заводе. В этой сфере необходимы и другие специалисты, вроде бухгалтеров, логистов, финансистов, юристов и прочих, подчеркнул Валинуров. «В этом смысле совершенно точно необходима большая работа со стороны государства, служб занятости ну и самих предприятий для того, чтобы повышать престиж работы в производстве», — подчеркнул он.

Еще одной сферой, где ожидается рост числа вакансий в 2022 году, станет область добычи ресурсов, сообщил Валинуров.

Ранее рекрутер назвал самый важный критерий хорошего резюме. Валинуров отметил что чем подробнее описаны профессиональные навыки, качества и достижения, тем больше шансов заинтересовать HR-службу.

Образование,Ильгиз Валинуров,
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