Херсонскую область захотели интегрировать в систему образования РФ

Херсонская область Украины планирует полностью интегрироваться в систему образования России, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника управления образования региона Татьяну Кузьмич.
По её словам, регион хочет перенять принципы российского образования «с сохранением лучших местных образовательных традиций». При этом от Болонской системы необходимо отказаться: лучшие отечественные образовательные традиции.
«В этом направлении будут работать школы Херсонщины», — отметила начальник управления.
25 мая вице-спикер Госдумы России Петр Толстой заявил, что профильный комитет по науке и высшему образованию совместно с правительством РФ начал работу над практическими шагами по выходу страны из Болонской системы. По словам парламентария, в перспективе возможно изменение или отмена ЕГЭ в российских школах.
Ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил, что Россия разработает собственную систему образования, а ведомство откажется от Болонской системы. Он отметил, что российская система образования станет уникальной, а в ее основу заложат интересы экономики страны и максимальные возможности для студентов.
Болонская система включает в себя два уровня: бакалавриат и магистратуру. Россия присоединилась к такой системе в сентябре 2003 года.