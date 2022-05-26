Херсонскую область захотели интегрировать в систему образования РФ

Херсонская область Украины планирует полностью интегрироваться в систему образования России, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника управления образования региона Татьяну Кузьмич.

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По её словам, регион хочет перенять принципы российского образования «с сохранением лучших местных образовательных традиций». При этом от Болонской системы необходимо отказаться: лучшие отечественные образовательные традиции.

«В этом направлении будут работать школы Херсонщины», — отметила начальник управления.

25 мая вице-спикер Госдумы России Петр Толстой заявил, что профильный комитет по науке и высшему образованию совместно с правительством РФ начал работу над практическими шагами по выходу страны из Болонской системы. По словам парламентария, в перспективе возможно изменение или отмена ЕГЭ в российских школах.

Ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил, что Россия разработает собственную систему образования, а ведомство откажется от Болонской системы. Он отметил, что российская система образования станет уникальной, а в ее основу заложат интересы экономики страны и максимальные возможности для студентов.