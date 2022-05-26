В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 56.30EUR 57.92
Войти в почту
11 минут назад

Херсонскую область захотели интегрировать в систему образования России

Елена Прошина

Херсонская область Украины планирует полностью интегрироваться в систему образования России, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника управления образования региона Татьяну Кузьмич.

Херсонскую область захотели интегрировать в систему образования РФ
Фото: ТАССТАСС

По её словам, регион хочет перенять принципы российского образования «с сохранением лучших местных образовательных традиций». При этом от Болонской системы необходимо отказаться: лучшие отечественные образовательные традиции.

«В этом направлении будут работать школы Херсонщины», — отметила начальник управления.

25 мая вице-спикер Госдумы России Петр Толстой заявил, что профильный комитет по науке и высшему образованию совместно с правительством РФ начал работу над практическими шагами по выходу страны из Болонской системы. По словам парламентария, в перспективе возможно изменение или отмена ЕГЭ в российских школах.

Ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил, что Россия разработает собственную систему образования, а ведомство откажется от Болонской системы. Он отметил, что российская система образования станет уникальной, а в ее основу заложат интересы экономики страны и максимальные возможности для студентов.

Болонская система включает в себя два уровня: бакалавриат и магистратуру. Россия присоединилась к такой системе в сентябре 2003 года.

Образование,Валерий Фальков,Петр Толстой,Правительство РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители