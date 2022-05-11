Изменения в ЕГЭ в 2022 году: новые правила для школьников

ЕГЭ (Единый государственный экзамен) – главный экзамен для выпускников школ. С помощью него будущие абитуриенты поступят в университеты на бюджетной или платной основе.

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Каждый год претерпевает некоторые изменения. Меняется формат заданий, сокращается или увеличивается количество тестов. Все это делается для того, чтобы точнее определять способности учащихся и гарантировать более справедливый отбор в высшие учебные заведения. «Рамблер» расскажет, изменения произошли в ЕГЭ-2022 и что будет ждать школьников в этом году.

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Изменения в ЕГЭ-2022 по русскому языку

Формат экзаменационной работы остался прежним, но создатели экзамена внесли в него несколько правок.

Из первой части исключили составное задание на нахождение главной информации, содержащейся в тексте. Вместо него будет составное задание, которое проверяет навык стилистического анализа текста.

В задании 16 теперь встречаются однородные и неоднородные определения и сложносочиненные предложения с общей частью.

Задание 19 с пунктуацией расширили, теперь в нем можно встретить любой тип придаточных, например цели, уступки и другие.

Создатели увеличили нормы оценивания сочинения объемом от 70 до 150 слов.

Важное изменение – повысился первичный балл за выполнение работы с 59 до 58.

Изменения в ЕГЭ-2022 по математике

Базовый уровень

Убрали задание 2, которое проверяет умение выполнять вычисления и преобразования.

Добавили задание 5, проверяющее умение выполнять действия с геометрическими фигурами.

Новое задание 20 проверит умение строить простейшие математические модели.

Теперь общее количество заданий равно 21.

Профильный уровень

Три первых простых задания убрали, добавили задание 9 на действие с функциями и 10 с теорией вероятности.

Задание 13 оценивается в не 2, а в 3 балла.

Максимальный балл за выполнение задания 15 повышенного уровня стал равен 2

Количество заданий сократили до 18, а максимальный балл за всю работу теперь равен 31.

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Изменения в ЕГЭ-2022 по обществознанию

Из первой части убрали задания 1, 2 и 20 по нумерации 2021 года.

Задание 10 с кратким ответом преобразовали в задание 21 с развернутым ответом.

Во второй части устранили дублирующие друг друга задания.

Исключили задания 22 и 26.

Максимальный балл за выполнение задания-задачи 22 увеличили 4 баллов.

Отменили мини-сочинение, зато включили задание 23 с полным ответом по Конституции и законодательству Российской Федерации.

Задание 28 включили в составное задание, теперь оно соединяетсоставление плана (задание 24) и элементы мини-сочинения (задание 25).

Максимальный балл повысился с 64 до 57 баллов, а общее время сократили до 180 минут.

Изменения в ЕГЭ-2022 по истории

Исключили задания 6, 10 и 22 на работу с письменным историческим источником, задание 7 на знание фактов, предполагающее множественный выбор, задание-задачу 23.

Отменили задание 25 в виде исторического сочинения.

Задания 3 и 4 с кратким ответом преобразовали в задание с полным ответом на проверку терминов и умения их объяснять. Теперь это задание 18.

Из задания 11 с таблицей убрали материал по истории зарубежных стран, заменив на историю России и ее регионов. Теперь это задание 4.

Задание 15 на работу с исторической картой преобразовали в задание 10. Теперь важно уметь соотнести историческую карту и текст.

Задания 18 и 19 с краткими ответами на работу с изображениями преобразовали в задания 14 и 15 с полным ответом. Нужно проанализировать изображение и указать исторический факт о нем.

Усилили задания, посвященные Великой отечественной войне. Вместо задания 8 с кратким ответом включено задание 16 с полным ответом.

Задание 24 на аргументацию усовершенствовали, расширив его вопросами по истории зарубежных стран. Зато количество аргументов сократили до двух. Теперь это задание 19.

В работе появилось новое задание 17 на установление причинно-следственных связей.

Из заданий, предполагающих несколько правильных ответов, исключили указание количества правильных ответов.

Продолжительность экзамена сократили до 180 минут.

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Изменения в ЕГЭ-2022 по иностранным языкам

Хорошие новости заключаются в том, что изменений в аудировании, чтении и грамматики нет.

Появились изменения в письменной части

В задании 39 необходимо написать электронное письмо личного характера в ответ на письмо зарубежного друга по переписке. Максимальное количество баллов — 6.

В задании 40 нужно написать высказывание с элементами рассуждения на основе таблицы или диаграммы и выразить свое мнение. Здесь можно выбрать один из предложенных вариантов задания и выполнить его. Максимальное количество баллов за выполнение задания — 14.

Время выполнения письменной части составляет теперь 3 часа 10 минут.

Изменились некоторые задания в разделе «Говорение» Например, в задании 2 сократили количество вопросов с пяти до четырех. Максимальный балл тоже 4.

В задании 3 придется ответить на пять вопросов интервьюера на актуальную тему, получить максимально можно 5 баллов.

В задании 4 нужно оставить голосовое сообщение другу, вместе с которым ученик делает проектную работу. В этом сообщении надо кратко описать две фотографии-иллюстрации к теме проекта, сравнить их, объяснить, каким образом они иллюстрируют проект. Максимальная оценка – 10.

Время для устной части увеличили на 2 минуты. Теперь оно составляет 17 минут.

Расписание основных предметов ЕГЭ-2022

В 2022 году ЕГЭ разделен на три периода: досрочный (21 марта – 15 апреля), основной (26 мая – 2 июля) и дополнительный (5-20 сентября).

30-31 мая – русский язык;

2 июня – профильная математика;

3 июня – базовая математика;

6 июня – история;

9 июня – обществознание;

14 июня – иностранные языки;

16-17 июня – иностранные языки;