Изменения в ЕГЭ в 2022 году: новые правила для школьников

ЕГЭ (Единый государственный экзамен) – главный экзамен для выпускников школ. С помощью него будущие абитуриенты поступят в университеты на бюджетной или платной основе.
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Каждый год претерпевает некоторые изменения. Меняется формат заданий, сокращается или увеличивается количество тестов. Все это делается для того, чтобы точнее определять способности учащихся и гарантировать более справедливый отбор в высшие учебные заведения. «Рамблер» расскажет, изменения произошли в ЕГЭ-2022 и что будет ждать школьников в этом году.
Изменения в ЕГЭ-2022 по русскому языку
Формат экзаменационной работы остался прежним, но создатели экзамена внесли в него несколько правок.
- Из первой части исключили составное задание на нахождение главной информации, содержащейся в тексте. Вместо него будет составное задание, которое проверяет навык стилистического анализа текста.
- В задании 16 теперь встречаются однородные и неоднородные определения и сложносочиненные предложения с общей частью.
- Задание 19 с пунктуацией расширили, теперь в нем можно встретить любой тип придаточных, например цели, уступки и другие.
- Создатели увеличили нормы оценивания сочинения объемом от 70 до 150 слов.
- Важное изменение – повысился первичный балл за выполнение работы с 59 до 58.
Изменения в ЕГЭ-2022 по математике
Базовый уровень
- Убрали задание 2, которое проверяет умение выполнять вычисления и преобразования.
- Добавили задание 5, проверяющее умение выполнять действия с геометрическими фигурами.
- Новое задание 20 проверит умение строить простейшие математические модели.
- Теперь общее количество заданий равно 21.
Профильный уровень
- Три первых простых задания убрали, добавили задание 9 на действие с функциями и 10 с теорией вероятности.
- Задание 13 оценивается в не 2, а в 3 балла.
- Максимальный балл за выполнение задания 15 повышенного уровня стал равен 2
- Количество заданий сократили до 18, а максимальный балл за всю работу теперь равен 31.
Изменения в ЕГЭ-2022 по обществознанию
- Из первой части убрали задания 1, 2 и 20 по нумерации 2021 года.
- Задание 10 с кратким ответом преобразовали в задание 21 с развернутым ответом.
- Во второй части устранили дублирующие друг друга задания.
- Исключили задания 22 и 26.
- Максимальный балл за выполнение задания-задачи 22 увеличили 4 баллов.
- Отменили мини-сочинение, зато включили задание 23 с полным ответом по Конституции и законодательству Российской Федерации.
- Задание 28 включили в составное задание, теперь оно соединяетсоставление плана (задание 24) и элементы мини-сочинения (задание 25).
- Максимальный балл повысился с 64 до 57 баллов, а общее время сократили до 180 минут.
Изменения в ЕГЭ-2022 по истории
- Исключили задания 6, 10 и 22 на работу с письменным историческим источником, задание 7 на знание фактов, предполагающее множественный выбор, задание-задачу 23.
- Отменили задание 25 в виде исторического сочинения.
- Задания 3 и 4 с кратким ответом преобразовали в задание с полным ответом на проверку терминов и умения их объяснять. Теперь это задание 18.
- Из задания 11 с таблицей убрали материал по истории зарубежных стран, заменив на историю России и ее регионов. Теперь это задание 4.
- Задание 15 на работу с исторической картой преобразовали в задание 10. Теперь важно уметь соотнести историческую карту и текст.
- Задания 18 и 19 с краткими ответами на работу с изображениями преобразовали в задания 14 и 15 с полным ответом. Нужно проанализировать изображение и указать исторический факт о нем.
- Усилили задания, посвященные Великой отечественной войне. Вместо задания 8 с кратким ответом включено задание 16 с полным ответом.
- Задание 24 на аргументацию усовершенствовали, расширив его вопросами по истории зарубежных стран. Зато количество аргументов сократили до двух. Теперь это задание 19.
- В работе появилось новое задание 17 на установление причинно-следственных связей.
- Из заданий, предполагающих несколько правильных ответов, исключили указание количества правильных ответов.
- Продолжительность экзамена сократили до 180 минут.
Изменения в ЕГЭ-2022 по иностранным языкам
Хорошие новости заключаются в том, что изменений в аудировании, чтении и грамматики нет.
Появились изменения в письменной части
- В задании 39 необходимо написать электронное письмо личного характера в ответ на письмо зарубежного друга по переписке. Максимальное количество баллов — 6.
- В задании 40 нужно написать высказывание с элементами рассуждения на основе таблицы или диаграммы и выразить свое мнение. Здесь можно выбрать один из предложенных вариантов задания и выполнить его. Максимальное количество баллов за выполнение задания — 14.
- Время выполнения письменной части составляет теперь 3 часа 10 минут.
Изменились некоторые задания в разделе «Говорение»
- Например, в задании 2 сократили количество вопросов с пяти до четырех. Максимальный балл тоже 4.
- В задании 3 придется ответить на пять вопросов интервьюера на актуальную тему, получить максимально можно 5 баллов.
- В задании 4 нужно оставить голосовое сообщение другу, вместе с которым ученик делает проектную работу. В этом сообщении надо кратко описать две фотографии-иллюстрации к теме проекта, сравнить их, объяснить, каким образом они иллюстрируют проект. Максимальная оценка – 10.
- Время для устной части увеличили на 2 минуты. Теперь оно составляет 17 минут.
Расписание основных предметов ЕГЭ-2022
В 2022 году ЕГЭ разделен на три периода: досрочный (21 марта – 15 апреля), основной (26 мая – 2 июля) и дополнительный (5-20 сентября).
- 30-31 мая – русский язык;
- 2 июня – профильная математика;
- 3 июня – базовая математика;
- 6 июня – история;
- 9 июня – обществознание;
- 14 июня – иностранные языки;
- 16-17 июня – иностранные языки;
Выпускники, которые не получили аттестат, могут сдать экзамены по русскому и базовой математике в резервные дни с 23 июня по 2 июля.