Участники ЕГЭ могут узнать свои результаты на портале госуслуг

"Участники ЕГЭ 2022 года могут узнать свои результаты, воспользовавшись порталом госуслуг. Получить их можно авторизовавшись на портале и зайдя в раздел "Документы" в подразделе "Образование", либо через мобильное приложение "Госуслуги", - говорится в сообщении.

"По мере обработки результатов сейчас туда загружаются данные по досрочному периоду ЕГЭ. Участники основного периода также смогут узнать свои баллы, воспользовавшись порталом. Также продолжает действовать сервис ознакомления с результатами ЕГЭ на сайте Рособрнадзора", - добавили в ведомстве.

Досрочный период ЕГЭ проходит с 21 марта по 18 апреля. Заявления на участие подали около 14,5 тыс. человек. Основной этап сдачи состоится с 26 мая по 2 июля. Всего на участие в экзаменах зарегистрировались почти 737 тыс. человек, в том числе 649 тыс. выпускников 2022 года.