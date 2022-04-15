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38 минут назад

Участники ЕГЭ могут узнать свои результаты на портале госуслуг

ТАСС

Участники единого госэкзамена (ЕГЭ) могут узнать свои результаты на портале госуслуг, сообщила в пятницу пресс-служба Рособрнадзора.

Участники ЕГЭ могут узнать свои результаты на портале госуслуг
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Участники ЕГЭ 2022 года могут узнать свои результаты, воспользовавшись порталом госуслуг. Получить их можно авторизовавшись на портале и зайдя в раздел "Документы" в подразделе "Образование", либо через мобильное приложение "Госуслуги", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на портале доступны результаты участников ЕГЭ из всех субъектов РФ.

"По мере обработки результатов сейчас туда загружаются данные по досрочному периоду ЕГЭ. Участники основного периода также смогут узнать свои баллы, воспользовавшись порталом. Также продолжает действовать сервис ознакомления с результатами ЕГЭ на сайте Рособрнадзора", - добавили в ведомстве.

Досрочный период ЕГЭ проходит с 21 марта по 18 апреля. Заявления на участие подали около 14,5 тыс. человек. Основной этап сдачи состоится с 26 мая по 2 июля. Всего на участие в экзаменах зарегистрировались почти 737 тыс. человек, в том числе 649 тыс. выпускников 2022 года.

Образование,Общество,Рособрнадзор,
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