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1 час назад

В Рособрнадзоре предупредили об изменениях в ЕГЭ

Елена Прошина

В России будет меняться Единый государственный экзамен, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

ЕГЭ решили поменять
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как заявили в ведомстве, преобразования не будут кардинальными.

«Существующий формат ЕГЭ преобразуется в соответствии с предложениями и замечаниями, которые формируются в ходе профессионального и общественного обсуждения, и всегда внимательно рассматриваются Рособрнадзором, это является залогом развития и совершенствования экзаменационных процедур», — следует из сообщения Рособрнадзора.

Отмечается, что к изменениям важно подходить вдумчиво и последовательно, сохранять баланс.

«Рособрнадзором разрабатывается модель, при которой роль портфолио школьников, демонстрирующего их учебные и внеучебные достижения, будет усилена при поступлении в вузы», — отмечает ведомство.

Как заявил председатель Высшей аттестационной комиссии Владимир Филиппов, перед единым экзаменом изначально стояли две задачи: обеспечить доступность поступления в вузы учеников из регионов и создать объективную оценку итоговой аттестации в школе.

«Как было раньше? Педагог сам учил и сам же принимал экзамен. Стандарт же объективной оценки заключается как раз в том, что учить должны одни, а проверять качества знаний – другие», — отметил он.

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