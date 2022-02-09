ЕГЭ решили поменять

В России будет меняться Единый государственный экзамен, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.
Как заявили в ведомстве, преобразования не будут кардинальными.
«Существующий формат ЕГЭ преобразуется в соответствии с предложениями и замечаниями, которые формируются в ходе профессионального и общественного обсуждения, и всегда внимательно рассматриваются Рособрнадзором, это является залогом развития и совершенствования экзаменационных процедур», — следует из сообщения Рособрнадзора.
Отмечается, что к изменениям важно подходить вдумчиво и последовательно, сохранять баланс.
«Рособрнадзором разрабатывается модель, при которой роль портфолио школьников, демонстрирующего их учебные и внеучебные достижения, будет усилена при поступлении в вузы», — отмечает ведомство.
Как заявил председатель Высшей аттестационной комиссии Владимир Филиппов, перед единым экзаменом изначально стояли две задачи: обеспечить доступность поступления в вузы учеников из регионов и создать объективную оценку итоговой аттестации в школе.
«Как было раньше? Педагог сам учил и сам же принимал экзамен. Стандарт же объективной оценки заключается как раз в том, что учить должны одни, а проверять качества знаний – другие», — отметил он.