Депутат ГД потребовал лицензировать бизнес-тренеров и коучеров

«В большинстве случаев, как показывает практика, разнообразными тренингами занимаются так называемые „инфоцыгане“, чья основная цель — заработать на продаже информационного продукта, который не имеет абсолютно никакой практической ценности», — передают «Известия» слова вице-спикера. Депутат в своем обращении пишет, что пандемия и вынужденная самоизоляция привела людей к онлайн-образованию, в связи с чем спрос на платные образовательные услуги повысился.

Исполнительный директор Московского института психологии Евгений Багаев согласен с мнением Чернышенко. Он считает, что сейчас становится все сложнее и сложнее отличить качественные образовательные услуги от предложений, которыми завлекают мошенники и аферисты в этой сфере. В аппарате заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко уже ответили, что курсы продолжительностью менее 16 часов и без итоговой аттестации не могут рассматриваться как дополнительная профессиональная программа повышения квалификации и, соответственно, не они не подлежат лицензированию.