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20 часов назад

Сбер, МФТИ и "Сколково" будут вместе создавать образовательные программы в области ESG

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Сбер, МФТИ и Школа управления "Сколково" подписали меморандум о совместной разработке общеобразовательных программ и реализации проектов в области ESG. Об этом сообщила в среду пресс-служба Сбера.

Сбер подписал с МФТИ и Школой управления "Сколково" меморандум о сотрудничестве. Стороны определили перспективные для всех участников направления сотрудничества - создание образовательных программ и реализацию проектов в области ESG", - говорится в сообщении.

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Документ предполагает совместную разработку и реализацию программ подготовки функциональных лидеров в области управления устойчивым развитием организаций, развитие будущих лидеров в области вопросов устойчивого развития и ESG. Кроме того, стороны договорились об обмене лучшими практиками в области устойчивого развития и ESG, построения экосистем, а также о внедрении обмена лучшими практиками по части содержания образовательных программ.

"МФТИ и Школа управления "Сколково" - наши давние и лучшие партнеры, с которыми мы совместно реализовываем много научных, бизнес- и образовательных проектов. Мы будем развивать максимально актуальное сегодня направление - ESG и его основные составляющие. Результатом сотрудничества станут лучшие практики, которые мы будем поставлять на рынок", - сказал президент Сбера Герман Греф, которого цитирует пресс-служба банка.

Нынешнему поколению управленцев предстоит решить множество задач и глобальных вызовов в области устойчивого развития, говорит ректор Школы управления "Сколково" Юрий Левин. "Подписание соглашения заложило крепкий фундамент не только для развития региональной площадки по подготовке высококлассных специалистов, но и центра научных исследований в области устойчивого развития и ESG в широком смысле, включая экономику замкнутого цикла, зеленые финансы, устойчивое потребление, устойчивые операции, социальные инновации и отслеживание выбросов углерода", - цитирует Левина пресс-служба Сбера.

По словам ректора МФТИ Дмитрия Ливанова, для конкурентоспособности на глобальных рынках нужно не только повышать профессионализм выпускников вузов, но и развивать их управленческие навыки, прививать им ответственное отношение к влиянию разрабатываемых технологий на окружающую среду. "Уверен, что соглашение определит в ближайшем будущем российские акценты мировых треков в подготовке лидеров в области корпоративного управления устойчивым развитием и экологического и социального менеджмента", - считает Ливанов, его слова приводит пресс-служба "Сбера".

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