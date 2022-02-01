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44 минуты назад

РУДН начнет новый семестр в дистанционном формате

Студенты Российского университета дружбы народов (РУДН) с 7 по 27 февраля будут обучаться полностью в дистанционном формате. Об этом сообщается на сайте вуза.

РУДН начнет новый семестр в дистанционном формате
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С 7 по 27 февраля все факультеты (институты/академия/высшая школа) будут учиться полностью с использованием дистанционных технологий. Учебным подразделениям предстоит перестроить учебный план таким образом, чтобы в эти три недели занятия были в основном лекционные с использованием Microsoft Teams», - говорится в сообщении.

Отмечается, что студенты медицинского института также будут учиться в дистанционном формате в феврале, за исключением сдачи промежуточной аттестации и ликвидации академической задолженности, - эти мероприятия будут организованы очно с соблюдением требований Роспотребнадзора.

«180 студентов-медиков и 50 ординаторов в феврале будут помогать врачам в «красных зонах» - для них учеба будет организована по индивидуальным учебным планам. Лабораторные работы (в частности, для инженеров, медиков, экологов, студентов физмата и студентов аграрно-технологического института), практические семинары по профильным дисциплинам планируется начать с 28 февраля», - добавили в вузе.

При этом подчеркивается, что исключение будет сделано для иностранных студентов, которые очно учат русский язык на подготовительном факультете и проживают в общежитиях через дорогу от учебных корпусов.

«Они продолжат изучать русский язык очно, в небольших группах до 10 человек с соблюдением требований Роспотребнадзора», - заключили в РУДН.

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