Больше половины россиян выступили за отмену ЕГЭ

Больше половины россиян (60 процентов) выступили за отмену Единого государственного экзамена (ЕГЭ), пишет РИА Новости со ссылкой на исследование банка «Открытие».

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Большинство его противников живут на Северном Кавказе (75 процентов), меньшинство — в Москве и Московской области (55 процентов). Сообщается, что 7 процентов жителей страны относятся к такому формату экзаменации безразлично.

По результатам опроса, однозначно поддерживают ЕГЭ только 7 процентов россиян. Каждый четвертый опрошенный относится к нему нормально, поскольку «уже все привыкли». Исследование проводилось 13-19 января 2022 года по репрезентативной выборке среди 1000 респондентов в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

В ноябре 2021 года председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин заявил, что Единый государственный экзамен нужно отменить, так как «это просто пытка какая-то для молодежи». Также он призвал возродить советскую школу образования.