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12 часов назад

Бесплатные проездные выдадут учащимся школы №10 в Дзержинске

С сентября прошлого года дети обучаются на базе школ №№ 3, 26, 32 и 70, расположенных в соседних с 10-й школой районах.

Бесплатные проездные выдадут учащимся школы №10 в Дзержинске
Фото: "Время Н" РИА"Время Н" РИА

Бесплатные проездные выдадут учащимся школы №10 в Дзержинске, которые с сентября прошлого года обучаются на базе школ №№ 3, 26, 32 и 70, расположенных в соседних с 10-й школой районах. Как сообщили в пресс-службе администрации Дзержинска, соответствующее поручение дано главой города.

При этом, по информации департамента образования, у школьников, которые не заявляли о необходимости проездных, сохранится возможность ездить на занятия на школьных автобусах

В настоящее время для транспортировки школьников предусмотрено от двух до четырех автобусов ежедневно. График корректируется учителями в зависимости от расписания уроков с учетом возможных изменений.

Напомним, в 2022 году запланирован снос аварийных зданий бывшей школы №10 и старого госпиталя и начало строительства на освободившейся территории новой общеобразовательной школы на 1100 мест. На эти цели выделено более 517 млн рублей. Проект строительства новой современной школы вошел в программу подготовки к 100-летию Дзержинска — «Дзержинск-100» и поддержан Правительством Нижегородской области и дочерней компанией Сбербанка России «СберИнфра».

Ранее сообщалось, что очное обучение в дзержинской школе № 10 возобновят с 14 января.

Образование,Сбербанк России,
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