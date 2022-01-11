В России изменились правила поступления в вузы

Средний проходной балл ЕГЭ для поступления на бюджет в образовательные организации высшего образования на программы бакалавриата и специалитета очной формы в 2021 году снизился до 70,3 по России. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на доклад НИУ ВШЭ при поддержке Минобрнауки.

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По информации издания, абитуриенту в 2021 году достаточно набрать средний проходной балл ЕГЭ — 70,3, чтобы претендовать на бюджетное место в высшем учебном заведении. Отмечается, что этот показатель с 2015 по 2020 год в целом по РФ вырос с 66,1 до 70,8 соответственно. При этом в 2021 году он упал до 70,3. Снижение в регионах составило до 66,9 баллов.

В докладе отмечается, что абитуриенты с самым большим средним баллом по ЕГЭ поступают в Московский физико-технический институт (МФТИ) — 97,1 балл. Второе место занял Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) — 96,7 баллов. На третьем месте оказался московский филиал Научно-исследовательского университета «Высшая школа экономики» — 96,3 балла.