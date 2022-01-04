Онищенко: ЕГЭ-2022 пройдет в обычном формате

Врач-эпидемиолог, российский политик Геннадий Онищенко заявил, что в 2022 году Единый государственный экзамен (ЕГЭ) у выпускников 11 классов пройдет в обычном режиме.

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«Есть все основания для того, чтобы обучать детей нормально, и экзамены принимать нормально», - цитирует его ТАСС.

Он поделился мнением, что сегодня в России есть несколько вакцин и с учетом соблюдения антиковидных мер и проведения вакцинации, пандемия коронавируса может завершиться в стране к маю 2022 года. Онищенко добавил, что новое введение нерабочих дней не планируется.