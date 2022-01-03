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3 января

Профессор ВШЭ предупредила об изменениях в сдаче ЕГЭ

Пять предметов Единого государственного экзамена (ЕГЭ) могут перевести на компьютеры в ближайшие годы. Об этом заявила профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина.

Профессор предупредила об изменениях в сдаче ЕГЭ
Фото: URA.RUURA.RU

«Думаю, что в 2024 году на компьютеры переведут математику. Может быть, естественные науки где-то вот в 2024—2025 годах переведут, а там уже будут браться за гуманитарные предметы. Всего может быть пять предметов: математика, физика, химия, биология и география», — рассказала Абанкина в беседе с ТАСС.

Профессор отметила, что в России ведется активная подготовка к подобным изменениям в ЕГЭ. Так, в стране развивается портал «Российская электронная школа», внедряется информационно-коммуникационная образовательная платформа «Сферум», а также идет активная поддержка школ цифровыми технологиями.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что в 2022 году впервые с начала пандемии ЕГЭ будет проведет в «доковидном» формате. Также произойдут изменения в области самих экзаменов. Школьники по-новому будут решать задания по математике, физике, химии, русскому языку, биологии, литературе, истории, географии и иностранным языкам.

Образование,Общество,Биология,Анзор Музаев,Ирина Абанкина,Рособрнадзор,ВШЭ,ИТАР-ТАСС,
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