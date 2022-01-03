Профессор предупредила об изменениях в сдаче ЕГЭ

«Думаю, что в 2024 году на компьютеры переведут математику. Может быть, естественные науки где-то вот в 2024—2025 годах переведут, а там уже будут браться за гуманитарные предметы. Всего может быть пять предметов: математика, физика, химия, биология и география», — рассказала Абанкина в беседе с ТАСС.