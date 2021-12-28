Отец ответил на призыв приостановить обучение Тепляковой в МГУ

Отец девятилетней студентки психфака МГУ Алисы Тепляковой Евгений раскритиковал предложение члена Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте Александра Асмолова приостановить обучение девочки.
Тепляков посчитал слова ученого «призывом не учить детей», передает «Московский комсомолец».
«Мы будем защищать права семьи и детей всеми законными способами», – подчеркнул он.
Отец девочки заявил, что планирует и дальше контролировать весь процесс обучения дочери в вузе. При этом его «неприкрытое негодование» вызвал вопрос о продолжении сдачи сессии девочкой: Тепляков «назвал это «беззаконием» и нарушением неприкосновенности персональных данных несовершеннолетнего».
Он также добавил, что считает «абсолютно законным» требование перевести девочку на индивидуальный график.
Ранее член Совета по правам человека при президенте России Александр Асмолов заявил о необходимости приостановить обучение Алисы Тепляковой в МГУ, поскольку это может повлечь за собой нарушения психического развития ребенка.
Напомним, отец маленькой студентки первого курса МГУ устроил в университете скандал: после того, как девочка дала неправильный ответ во время экзамена, мужчина начал прорываться через пункт охраны, напал на заведующего кафедрой. В связи с данной ситуацией в университет вызвали полицию.
Мужчина заявил, что написал на сотрудников вуза заявление в полицию за то, что педагоги якобы удерживали его дочь во время экзамена, а также сообщил о намерении обратиться в суд.
После инцидента на психологическом факультете рассказали газете ВЗГЛЯД, что за весь период обучения ни один из преподавателей не заметил у нее выдающихся успехов при освоении дисциплин из учебного плана.
Заслуженный учитель России Евгений Ямбург в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что это «нонсенс, абсурд, абсолютно неадекватный отец». Член Совета при президенте России по правам человека, адвокат Шота Горгадзе в комментарии газете ВЗГЛЯД удивился, что органы опеки и попечительства не обратили внимание на то, что делает отец с ребенком, и назвал поступление девочки на психфак МГУ в девятилетнем возрасте изощренным издевательством.