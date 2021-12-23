В МГУ выразили обеспокоенность психологическим состоянием девятилетней студентки

Факультет психологии МГУ выразил обеспокоенность психологическим и физическим состоянием девятилетней студентки Алисы Тепляковой. Об этом сообщила «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-релиз от факультета.
Коллектив психфака подчеркнул, что родители Тепляковой ведут себя неадекватно и клеветнически высказываются о сотрудниках вуза и студентах.
«Неоднократные разъяснения на эту тему к нашему большому сожалению не были восприняты родителями девочки, что естественно не может не вызывать нашей тревоги за будущее девочки как профессиональных психологов», — отметили на факультете.
В МГУ добавили, что ребенок не был готов к поступлению на бюджетное отделение и не выдержал конкурса на бесплатное обучение. При этом родители настояли на том, что их дочь в любом случае получит образование и отправили ее учиться платно. На факультете им пытались объяснить, что 9-летняя девочка может быть не готова получать профессию психолога, отметили в пресс-релизе. Кроме того, за весь период обучения Теплякова не продемонстрировала каких-либо особых успехов.
По словам психфака, Тепляков-старший требовал составить девочке индивидуальный план обучения по ускоренной программе. Его дочь при этом с 8 сентября не присутствовала на занятиях без уважительных причин. Однако коллектив МГУ заявил, что пошел навстречу девочке и организовал ей индивидуальные экзамены.
«Папа почему-то решил, что в процессе экзамена Алиса испытывает какие-то, с его точки зрения, дискриминационные действия со стороны преподавателей, а возможно даже к ней применяются "пытки", и его дочь якобы "незаконно" удерживают в аудитории на экзамене, не давая ему возможности находиться рядом с его несовершеннолетней дочерью», — сообщили на факультете.
Ранее отец юной студентки напал на заведующего кафедрой. Он пытался пройти через пункт охраны, заявив, что хочет «разобраться» с преподавателями, и устроил потасовку.