В регионе РФ вводится обязательная вакцинация для студентов

В Свердловской области учащиеся вузов старше 18 лет подлежат обязательной вакцинации от коронавируса. Об этом сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

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Студенты должны получить первый компонент прививки в срок до 1 февраля 2022 года, второй компонент — до 1 марта 2022 года.