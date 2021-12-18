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41 минуту назад

В Свердловской области вводится обязательная вакцинация для студентов

В Свердловской области учащиеся вузов старше 18 лет подлежат обязательной вакцинации от коронавируса. Об этом сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

В регионе РФ вводится обязательная вакцинация для студентов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Студенты должны получить первый компонент прививки в срок до 1 февраля 2022 года, второй компонент — до 1 марта 2022 года.

Ранее в регионе было предписано полностью вакцинировать от COVID-19 до следующего года работников сферы образования, здравоохранения, социального обслуживания, госслужащих, работников органов власти и местного самоуправления.

Образование,Общество,
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