В регионе РФ вводится обязательная вакцинация для студентов

В Свердловской области учащиеся вузов старше 18 лет подлежат обязательной вакцинации от коронавируса. Об этом сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
Студенты должны получить первый компонент прививки в срок до 1 февраля 2022 года, второй компонент — до 1 марта 2022 года.
Ранее в регионе было предписано полностью вакцинировать от COVID-19 до следующего года работников сферы образования, здравоохранения, социального обслуживания, госслужащих, работников органов власти и местного самоуправления.