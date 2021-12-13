Студент МИЭТа стал бронзовым призером Международной олимпиады «IT-Планета»

Подведены итоги самой масштабной олимпиады в области ИТ и инноваций на территории России и стран СНГ - «IT-Планета».

Фото: Старое Крюково Старое Крюково

В финал олимпиады, которая проходила в онлайн-формате, вышли 339 человек, представлявших учреждения высшего и среднего профессионального образования России, Армении, Беларуси, Казахстана, Украины и Узбекистана. В их числе был студент 4 курса Института СПИНТех из Зеленограда Денис Быков.