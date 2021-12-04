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23 часа назад

Греф заявил, что нужна система для подготовки «гибкого» человека с «мягкими» навыками

Глава Сбербанка Герман Греф считает, что надо разрабатывать систему образования, позволяющую обеспечить подготовку «гибкого» человека. Об этом он заявил на российском форуме в рамках «Экспо-2020».

Греф заявил, что нужна система для подготовки «гибкого» человека с «мягкими» навыками
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Грефа, обучающиеся должны быть готовы к смене специальности на фоне стремительного развития технологий. Также нужно располагать хорошо развитыми «мягкими» навыками.

«Мне кажется, очень важно говорить об одной вещи — человеческом капитале, инвестиции в человека. Нам нужна новая система образования, которая обеспечивает подготовку «гибкого» человека, который может приспособиться к новым условиям», — подчеркнул глава Сбербанка.

Он обратил внимание, что человек, меняющий свою специальность, род деятельности, должен обладать стрессоустойчивостью и развитыми «soft skills».

При этом структурная безработица сейчас уже является фактом и со временем ситуация будет нарастать, добавил Греф.

«Мне кажется, вот это глобальный тренд — персонализация всего — коммерческих услуг, здравоохранения, образования», — уточнил глава Сбербанка.

Образование,Герман Греф,Сбербанк России,
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