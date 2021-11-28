В Чечне в школьную программу включили учебник об Ахмате Кадырове

Сообщается, что учебное пособие, названное «Путь, озаренный светом», вышло год назад, а изучать в школах ее начали с сентября 2021 года. Как рассказывает телеканал, в книге рассказывается о жизни и деятельности Кадырова на посту главы администрации республики, его работа, политические взгляды и достижения.