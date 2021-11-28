В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 75.59EUR 84.95
Войти в почту

В Чечне в школьную программу включили учебник об Ахмате Кадырове

Lenta.ruиещё 1
27 минут назад

В школах Чеченской Республики начали изучать книгу о первом президенте региона Ахмате-Хаджи Кадырове, сообщает ЧГТРК «Грозный» в своем Instagram.

В Чечне в школьную программу включили учебник об Ахмате Кадырове
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сообщается, что учебное пособие, названное «Путь, озаренный светом», вышло год назад, а изучать в школах ее начали с сентября 2021 года. Как рассказывает телеканал, в книге рассказывается о жизни и деятельности Кадырова на посту главы администрации республики, его работа, политические взгляды и достижения.

«Важная часть книги посвящена истории того, как сбылась самая главная мечта Ахмата-Хаджи Кадырова — оградить свой народ от бед и войн», — подчеркивает ЧГТРК.

Книга включена в основную программу по изучению истории России в 9-м и 11-м классах.

Отмечается, что инициатором создания книги стал начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чечне Амруди Эдилов.

Образование,Общество,Ахмат Кадыров,МВД,
15
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители