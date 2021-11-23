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Бастрыкин призвал отменить ЕГЭ в России. «Какая-то пытка»

Ura.Ruиещё 1
23 ноября

Единый госэкзамен является пыткой для молодежи, и его нужно отменить. Об этом заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Бастрыкин призвал вернуть советскую модель образования
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Давайте возродим советскую школу образования. Она была лучшей в мире, это все признавали всегда, и на это должны быть направлены наши законодательные предложения. Отменить ЕГЭ… Это просто пытка какая-то для молодежи», — заявил Александр Бастрыкин на конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека», трансляция велась на youtube-канале Юридического факультета МГУ.

В следующем году внесут изменения в систему ЕГЭ, которые коснутся ряда предметов. Поменяются экзамены по математике, физике, химии, русскому, биологии, литературе, истории, географии и иностранным языкам. В работах по математике базового уровня убрали одно задание, общее число заданий увеличится. ЕГЭ в следующем году планируют провести в допандемийном формате, сообщают «Невские новости».

Образование,Общество,Биология,Александр Бастрыкин,МГУ,СКР,
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