Бастрыкин призвал вернуть советскую модель образования

«Давайте возродим советскую школу образования. Она была лучшей в мире, это все признавали всегда, и на это должны быть направлены наши законодательные предложения. Отменить ЕГЭ… Это просто пытка какая-то для молодежи», — заявил Александр Бастрыкин на конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека», трансляция велась на youtube-канале Юридического факультета МГУ.