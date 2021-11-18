Ректор из Петербурга уйдет в отставку после мата в эфире

Заслуженный деятель науки РФ, профессор Александр Евменов покинет пост ректора Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения. Как сообщает «Подъем», студенты связывают это с недавним инцидентом, когда ректор нецензурно выругался во время видеоконференции.

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На конференции, прошедшей в рамках фестиваля «ПитерКит» Евменов прокомментировал выступление индийского продюсера, отметив, что в РФ работали кинотеатры, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом.

«В Индии закрыли кинотеатры, а у нас ходи, ***, заражайся», - сказал он и только потом заметил, что его микрофон был включен.

В самом институте в беседе с «Подъемом» заявили, что отставка не связана с «такой ерундой».

«Александр Дмитриевич сделал колоссальный вклад в развитие института. Удивляет, что никто не помнит его заслуг, а у всех на слуху какая-то ерунда. <…> Думаем, министерство не принимает решений по такой ерунде. Человек 10 лет все поднимал. А тут какую-то мелочь мусолят», - заявил собеседник издания.

Евменов - член Академии кинематографических искусств «Ника». Он возглавлял институт с 2011 года, а работал в нем - с 1981-го. В 2015 году стал лауреатом ТЭФИ «за вклад в развитие профессионального образования в области телевидения».

«Фонтанка» рассказала, что после ухода Евменова пост ректора займет продюсер и сценарист Наталия Горина.