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Вузы определились с форматом обучения студентов

News.ruиещё 3
19 часов назад

Совет ректоров Москвы и Московской области рекомендовал высшим учебным заведениям проводить обучение студентов в смешанном формате. Планировать занятия таким образом можно с 8 ноября.

Вузы определились с форматом обучения студентов
Фото: : Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/ Global Look Press: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/ Global Look Press

Соответствующее письмо в администрации вузов опубликовал в Facebook ректор Московского городского педагогического университета Игорь Реморенко.

Совет ректоров рекомендует руководителям вузов проводить обучение студентов с 8 ноября в смешанном формате с очным присутствием для студентов с иммунитетом или отрицательным тестом, — говорится в письме.

Российские вузы с 8 ноября переходят на дистанционное обучение в связи с напряжённой эпидемиологической обстановкой. Сессии также можно будет проводить в дистанционном формате.

Ранее сообщалось. что Московский госуниверситет имени М. В. Ломоносова с 8 ноября возвращается к очным занятиям. Частично будет применяться дистанционная форма обучения. Соответствующий приказ подписал ректор МГУ Виктор Садовничий.

Образование,Игорь Реморенко,Виктор Садовничий,МГУ,
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