В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+22° в 
USD 70.13EUR 81.74BRENT 85.70
Войти в почту

Для учащихся предложили ввести круглогодичные льготы

Алиса Селезнёва
2 часа назад

Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов выступил с инициативой изменить систему субсидирования перевозок учащихся в железнодорожном транспорте. Об этом пишут «Ведомости».

Для учащихся предложили ввести круглогодичные льготы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В своем письме помощнику президента Максиму Орешкину сенатор отметил, что из регионов поступает большое количество жалоб на различные условия и сроки действия льготных билетов для учащихся. В частности, в большинстве регионов школьникам и студентам предоставляется скидка в размере 50% от тарифа, однако на территории Амурской области она составляет 70%, а в ряде субъектов льготы монетизированы. При этом в некоторых регионах льготный проезд могут получить только живущие там учащиеся.

Также, как правило, скидкой школьники и студенты могут воспользоваться только в период с 1 сентября по 15 июня, однако в большинстве учебных заведений летняя сессия длится до конца июня.

Сенатор уверен, что неравномерное распределение льгот создает «путаницу, а следовательно - социальное напряжение». Он предлагает установить единый порядок льготного проезда, а также рассмотреть возможность круглогодичного действия льгот.

Также Кутепов призвал вернуть господдержку из федерального бюджета для компенсации потерь в доходах от перевозки студентов и школьников, как это было сделано в 2010-2012 годах.

Ранее доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой государственного и муниципального управления ФБГОУ ВПО «Российский экономический университет» имени Г. В. Плеханова Руслан Абрамов напомнил, что часть пенсионеров может рассчитывать на компенсацию средств, потраченных на проезд к месту отдыха на территории России и обратно. К этой категории относятся жители районов Крайнего Севера, кому выплачивается страховая пенсия по старости или инвалидности. Компенсировать траты могут как проездными билетами, так и возмещением фактически потраченных средств.

Образование,Андрей Кутепов,Максим Орешкин,Совет Федерации,Ведомости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители