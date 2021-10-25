Для учащихся предложили ввести круглогодичные льготы

Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов выступил с инициативой изменить систему субсидирования перевозок учащихся в железнодорожном транспорте. Об этом пишут «Ведомости».

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В своем письме помощнику президента Максиму Орешкину сенатор отметил, что из регионов поступает большое количество жалоб на различные условия и сроки действия льготных билетов для учащихся. В частности, в большинстве регионов школьникам и студентам предоставляется скидка в размере 50% от тарифа, однако на территории Амурской области она составляет 70%, а в ряде субъектов льготы монетизированы. При этом в некоторых регионах льготный проезд могут получить только живущие там учащиеся.

Также, как правило, скидкой школьники и студенты могут воспользоваться только в период с 1 сентября по 15 июня, однако в большинстве учебных заведений летняя сессия длится до конца июня.

Сенатор уверен, что неравномерное распределение льгот создает «путаницу, а следовательно - социальное напряжение». Он предлагает установить единый порядок льготного проезда, а также рассмотреть возможность круглогодичного действия льгот.

Также Кутепов призвал вернуть господдержку из федерального бюджета для компенсации потерь в доходах от перевозки студентов и школьников, как это было сделано в 2010-2012 годах.