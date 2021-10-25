В российский школах появятся распознающие людей с оружием камеры

В связи с ростом случаев стрельбы в российских учебных заведениях школы начали проявлять интерес к IT-системам видеонаблюдения, которые могут идентифицировать потенциальных стрелков. Такую систему уже тестируют в Самаре, пишет «Коммерсант».

Фото: РИА Новости РИА Новости

По данным разработчика проекта, компании NtechLab, интерес к системе по распознаванию людей с оружием на подходах к школам уже проявили шесть крупных заказчиков, «включая местные власти, в одном из регионов уже идет "пилот"».

В районе, где находится школа, будут установлены видеокамеры, которые смогут обнаруживать людей, несущих оружие. Если к школе идет потенциальный стрелок, то система подаст сигнал на пульт школьного охранника. При отсутствии реакции от него будут автоматически заблокированы входы в учебное заведение, дан сигнал тревоги внутри здания и отправлено сообщение в полицию о возможной угрозе, пояснил изданию директор по консалтингу компании Глеб Дьяконов.

При этом в компании признали, что система не сможет отследить небольшой пистолет, особенно в темноте.

«Камеры оснащаются технологией, способной распознавать конкретный вид оружия. Например, могут быть системы, отлично работающие при свете дня с дробовиками и винтовками»,— пояснили в NtechLab.