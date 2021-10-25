В Росси решили заработать миллиарды на образовании

Бизнесмен, автора проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов считает, что у РФ есть шансы обогнать США в сфере образования: он предложил план по созданию в стране студенческих городов, которые, по его мнению, позволят вывести отечественные вузы в лидеры мирового рейтинга и привлечь миллиарды в российскую экономику. Об этом рассказало NEWS.ru.

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Ранее QS World University Rankings включила 48 российских учебных заведений в свой рейтинг лучших вузов планеты. Рейтинг охватывает 1,3 тыс. университетов и институтов из 97 стран.

МГУ имени Ломоносова пятый год подряд сохраняет место в топ-100 этого списка. На этот раз вуз оказался на 78-м месте. Возглавляет рейтинг Массачусетский технологический институт (США), вторую строчку занимает британский Оксфордский университет, а третье место поделили Стэнфордский университет (США) и Кембриджский университет (Великобритания).

По мнению Давыдова, российские вузы смогли бы обойти в рейтинге американские и британские благодаря налоговым льготам. Бизнесмен предложил предоставить льготы вузам, который откроются в специальных студенческих городах, на срок до 30 лет.

В частности, Давыдов предложил обнулить для вузов ставки налогов на имущество и землю. По его мнению, это мотивирует собственников вузов создавать просторные и комфортабельные помещения.

Предприниматель считает, что в таких условиях в российские студенческие города придут и иностранные учебные заведения. Привлекательным фактором может стать и упрощение визового режима для иностранных студентов.