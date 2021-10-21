Названы новые проходные баллы ЕГЭ

Министерство образования и науки утвердило на 2022 год минимальное количество баллов, которое нужно набрать на ЕГЭ для поступления в вуз. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства «Большая перемена».

«Русский язык — 40 баллов, математика — 39 баллов, физика — 39 баллов, обществознание — 45 баллов, история — 35 баллов, информатика и ИКТ — 44 балла, иностранный язык — 30 баллов, литература — 40 баллов, биология — 39 баллов, география — 40 баллов, химия — 39 баллов», - отмечается в сообщении.

В Минобрнауки подчеркнули, что высшие учебные заведения не смогут принять абитуриентов, которые предоставили проходные баллы ЕГЭ ниже этих.

«При этом каждый университет может установить свои пороговые баллы, которые будут выше утвержденных Минобрнауки», - подчеркивается в сообщении.

Ранее Рособрнадзор предложил вернуть обязательную сдачу ЕГЭ по базовой математике для школьников, которые планируют получить аттестат. В этом году ЕГЭ по математике базового уровня не проводилось из-за коронавируса и для получения аттестата достаточно было сдать Единый госэкзамен по русскому языку.