Школьные каникулы призвали продлить

Продление школьных каникул на две недели приведет к сокращению уровня заболеваемости ковидом. Об этом ТАСС сообщил врач-вирусолог Евгений Тимаков. Также эксперт выступил за продление сроков дистанционного обучения студентов в российских вузах, если учебное заведение уже перешло на удаленку.

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"Дистанционное обучение и удлинение выходных доказали свою эффективность, поскольку в этих случаях разобщается источник инфекции с восприимчивым человеком, снижается нагрузка на транспортные узлы, на социальные объекты. Меры совершенно адаптивные, я бы к ним добавил, наверное, также удлинение школьных каникул и удаленного обучения студентов на двухнедельный период", - отметил эксперт.

Тимаков подчеркнул, что благодаря сокращению числа социальных контактов в общественных местах возникает меньше источников инфекции и происходит ее частичная блокировка.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова выступила с предложением объявить в РФ с 30 октября по 7 ноября нерабочими днями, а в регионах с самой сложной ситуацией - ввести нерабочие дни уже с 23 октября, а также сделать допуск на ряд объектов только с QR-кодами и принять иные виды мер по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Голикова также посоветовала "аккуратно открывать отрасли, которые были закрыты на время нерабочих дней", что может стать предтечей долгого закрытия.