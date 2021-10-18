В Госдуме призвали снизить стоимость учебы в вузах

Депутаты Госдумы предложили установить потолок цен на обучение в российских вузах: по их мнению, год обучения не должен быть дороже восьми прожиточных минимумов (ПМ). Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на копию письма депутатов министру науки и высшего образования Валерию Фалькову.
Авторами письма выступили депутаты Василий Власов и Владимир Сипягин.
Они отметили, что год учебы в московских вузах может превышать 500 тыс. рублей, что в 20-30 раз больше прожиточного минимума, установленного в столице.
В региональных вузах, по подсчетам депутатов, стоимость годового обучения может достигать 15 прожиточных минимумов. Власов и Сипягин назвали такие суммы «колоссальными».
Депутаты попросили министра оценить целесообразность лимита стоимости в восемь прожиточных минимумов (по их задумке, нужно брать ПМ, установленный в родном регионе вуза). К примеру, в Москве прожиточный минимум трудоспособного населения на 2021 год составляет 20 589 рублей.
Депутаты от ЛДПР ранее внесли в Госдуму законопроект, предлагающий снижать стоимость обучения для студентов вузов, переведенных на дистанционку.
Правительство дало отрицательный отзыв на эту инициативу: в кабмине отметили, что по закону у вузов есть право определять, по каким образовательным технологиям будет реализован процесс обучения. Кроме того, у вузов есть законодательная возможность снижать стоимость платных услуг, если они сочтут это нужным.