В Госдуме призвали снизить стоимость учебы в вузах

Депутаты Госдумы предложили установить потолок цен на обучение в российских вузах: по их мнению, год обучения не должен быть дороже восьми прожиточных минимумов (ПМ). Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на копию письма депутатов министру науки и высшего образования Валерию Фалькову.

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Авторами письма выступили депутаты Василий Власов и Владимир Сипягин.

Они отметили, что год учебы в московских вузах может превышать 500 тыс. рублей, что в 20-30 раз больше прожиточного минимума, установленного в столице.

В региональных вузах, по подсчетам депутатов, стоимость годового обучения может достигать 15 прожиточных минимумов. Власов и Сипягин назвали такие суммы «колоссальными».

Депутаты попросили министра оценить целесообразность лимита стоимости в восемь прожиточных минимумов (по их задумке, нужно брать ПМ, установленный в родном регионе вуза). К примеру, в Москве прожиточный минимум трудоспособного населения на 2021 год составляет 20 589 рублей.

Депутаты от ЛДПР ранее внесли в Госдуму законопроект, предлагающий снижать стоимость обучения для студентов вузов, переведенных на дистанционку.