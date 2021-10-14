Российских школьников проверят на склонность к насилию

Правительственная комиссия по профилактике правонарушений разрабатывает меры по усилению контроля за молодежной и подростковой средой, одной из которых она хочет ввести в образовательных учреждениях социологические исследования, выявляющие у школьников агрессивность и склонность к насильственным действиям, говорится в документе, который имеется в распоряжении «Известий».

Фото: ТАСС ТАСС

Отмечается, что меры профилактики помогли снизить уровень подростковой преступности почти вдвое за десять лет. Несмотря на это, проблема проявления несовершеннолетними агрессии и насилия, в том числе подготовки нападений на учеников и педагогов образовательных организаций, до сих пор остается актуальной и требует контроля и проверок.

«С учетом изложенного правительственная комиссия по профилактике правонарушений решила рекомендовать Минобрнауки России разработать учебно-методические материалы по теме "Методика проведения в образовательных организациях комплексных социологических исследований, психолого-педагогических мероприятий на изучение склонности обучающихся к агрессии и насильственным действиям, выявление предпосылок для формирования и развития молодежных субкультур, а также исследование причин, условий и факторов, влияющих на радикализацию молодежи в России"», — говорится в документе.

О проведенной работе ведомство должно отчитаться правительственной комиссии до 15 января 2022 года.