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Российских школьников проверят на склонность к насилию

Lenta.ru
45 минут назад

Правительственная комиссия по профилактике правонарушений разрабатывает меры по усилению контроля за молодежной и подростковой средой, одной из которых она хочет ввести в образовательных учреждениях социологические исследования, выявляющие у школьников агрессивность и склонность к насильственным действиям, говорится в документе, который имеется в распоряжении «Известий».

Российских школьников проверят на склонность к насилию
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что меры профилактики помогли снизить уровень подростковой преступности почти вдвое за десять лет. Несмотря на это, проблема проявления несовершеннолетними агрессии и насилия, в том числе подготовки нападений на учеников и педагогов образовательных организаций, до сих пор остается актуальной и требует контроля и проверок.

«С учетом изложенного правительственная комиссия по профилактике правонарушений решила рекомендовать Минобрнауки России разработать учебно-методические материалы по теме "Методика проведения в образовательных организациях комплексных социологических исследований, психолого-педагогических мероприятий на изучение склонности обучающихся к агрессии и насильственным действиям, выявление предпосылок для формирования и развития молодежных субкультур, а также исследование причин, условий и факторов, влияющих на радикализацию молодежи в России"», — говорится в документе.

О проведенной работе ведомство должно отчитаться правительственной комиссии до 15 января 2022 года.

Ранее глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин рассказал, что в Красноярском крае было предотвращено готовившееся нападение на школу. Как сообщил Бастрыкин, нападение планировал совершить молодой человек, которого уже задержали. Он добавил, что за последние годы совершено около десяти нападений на учебные заведения в различных российских регионах.

Образование,Общество,Александр Бастрыкин,Минобрнауки,СКР,газета "Известия",
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