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Объявлены сроки сдачи ОГЭ и ЕГЭ в этом году

News.ruиещё 2
1 час назад

В текущем учебном году школьники будут сдавать основной государственный экзамен (ОГЭ) с 21 апреля по 2 июля. Расписание опубликовали Минпросвещения России и Рособрнадзор.

Объявлены сроки сдачи ОГЭ и ЕГЭ в этом году
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»Александр Авилов/АГН «Москва»

Досрочно ОГЭ можно будет сдать с 21 апреля по 17 мая. А основной поток будет сдавать с 20 мая по 2 июля. Дополнительный период определён на 5–24 сентября.

Выпускники 11-х классов сдают ЕГЭ в 2022 году с 21 марта по 2 июля. Досрочным периодом определён срок с 21 марта по 15 апреля. Основной и резервный — с 27 мая по 2 июля.

С 5 по 20 сентября определён ведомствами как дополнительный период сдачи.

На решение задач по математике, русскому языку и литературе выделят 3 часа 55 минут. Физику, обществознание, историю, биологию и химию школьники будут сдавать 3 часа (180 минут).

На аттестацию по информатике и ИКТ отводится 2 часа 30 минут (или 150 минут), а на письменную часть экзамена по иностранным языкам (английский, французский, немецкий, испанский) потребуется 2 часа (120 минут), на устную — ещё 15 минут.

Ранее Министерство науки и высшего образования Российской Федерации обнародовало проходные баллы единого государственного экзамена (ЕГЭ). Утверждён проект, в соответствии с которым определяется минимальный балл экзамена, позволяющий вузам брать выпускников школ на обучение.

Образование,Общество,
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