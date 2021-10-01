Объявлены сроки сдачи ОГЭ и ЕГЭ в этом году

В текущем учебном году школьники будут сдавать основной государственный экзамен (ОГЭ) с 21 апреля по 2 июля. Расписание опубликовали Минпросвещения России и Рособрнадзор.

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва» Александр Авилов/АГН «Москва»

Досрочно ОГЭ можно будет сдать с 21 апреля по 17 мая. А основной поток будет сдавать с 20 мая по 2 июля. Дополнительный период определён на 5–24 сентября.

Выпускники 11-х классов сдают ЕГЭ в 2022 году с 21 марта по 2 июля. Досрочным периодом определён срок с 21 марта по 15 апреля. Основной и резервный — с 27 мая по 2 июля.

С 5 по 20 сентября определён ведомствами как дополнительный период сдачи.

На решение задач по математике, русскому языку и литературе выделят 3 часа 55 минут. Физику, обществознание, историю, биологию и химию школьники будут сдавать 3 часа (180 минут).

На аттестацию по информатике и ИКТ отводится 2 часа 30 минут (или 150 минут), а на письменную часть экзамена по иностранным языкам (английский, французский, немецкий, испанский) потребуется 2 часа (120 минут), на устную — ещё 15 минут.