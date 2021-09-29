Студентам разрешат бесплатно учиться сразу в двух вузах

В 2022 году в России запустят эксперимент по развитию межвузовской мобильности: студенты одного университета смогут бесплатно посещать некоторые предметы в другом. Об этом рассказал «Коммерсант» со ссылкой на Министерство образования и науки.
Речь идет о вузах, имеющих сетевые договоры с другими университетами. Оплачивать обучение «чужих» студентов вузы смогут в рамках новой программы сертификатов «с элементами академической мобильности».
«Сертификаты помогут производить взаиморасчеты вузам, которые реализуют образовательную программу совместно в сетевой форме», - рассказали в Минобрнауки.
Номинал сертификатов будет варьироваться в зависимости от специализации и вуза.
Студенты смогут освоить в вузе-партнере своего университета отдельные дисциплины или модули, а также сдать экзамены. Выбрать дисциплины, не предусмотренные основной образовательной программой, не получится.
Диплом второго вуза студенты также получить не смогут - он будет выдаваться основным вузом, а второй предоставит лишь справку об освоении части образовательной программы.
Выучиться за счет государства в России можно лишь один раз, получение второй и последующих специальностей осуществляется на контрактной основе.
Портал Edunews отмечает, что у студентов, решивших учиться в двух местах параллельно, могут возникнуть проблемы с подачей второго заявления - для этого потребуется предоставить оригинал школьного аттестата, который должен храниться лишь в одном вузе. По данным издания, иногда проблему помогает решить нотариально заверенная копия аттестата.
Edunews отмечает, что получать высшее образование выгоднее со сдвигом в несколько лет: во втором случае уже изученные предметы могут быть перезачтены и срок обучения сократится.